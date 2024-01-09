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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Dinçer, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Haberde, Dinçer'in hangi fotoğraflara oy verdiği ve AA'nın önemli bir görevi yerine getirdiği belirtildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA\'nın \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
09.01.2024 - 12:27,
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Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Dinçer, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Mustafa Seven'in "Şükür" karesine oy veren Dinçer, " Gazze: Kanıt" kategorisinden de Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" fotoğrafını oyladı.

Dinçer, çevre ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın haberlerini ve fotoğraflarını her zaman takip ettiğini belirten Dinçer, "Birbirinden güzel ve etkileyici 5 kategorideki fotoğrafları oyladık. Seçkide bizleri üzen ve etkileyen kareler var. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları gösteren fotoğraflar çok etkileyici. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle ilgili de insanı derinden etkileyen ve o günleri bizlere tekrar hatırlatan kareler var. AA'yı bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum. AA, ülkemizde önemli bir görev ve vazifeyi yerine getiriyor. Tüm çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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