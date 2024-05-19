Aksaray'da Fenerbahçeliler derbi galibiyetini kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aksaray'da Fenerbahçeliler derbi galibiyetini kutladı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup etmesi üzerine Aksaray'da Fenerbahçeli taraftarlar konvoylar düzenleyerek kutlama yaptı. Galatasaray taraftarları da konvoya katıldı. Fenerbahçeli taraftarlar sokaklara çıkarken, polis güvenlik önlemleri aldı. Her iki takım taraftarı sorunsuz bir şekilde kutlama yaptı.

19.05.2024 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Aksaray'da Fenerbahçeliler derbi galibiyetini kutladı

AKSARAY - Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti sonrası Aksaray'da Fenerbahçeli taraftarlar konvoylar eşliğinde kutlama yaparken, Galatasaray taraftarları da konvoy ve eğlenceye katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe RAMS Park'tan galip ayrılırken, Aksaray'da Fenerbahçeli taraftarlar sokaklara taştı. Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde toplanan taraftarlar araçları ile konvoy yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şubesi ve Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri caddede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar ise caddede bir araya gelse de toplu şekilde hareket etmelerine polis ekiplerince izin verilmedi. Bazı Galatasaraylı taraftarlar araçları ile Fenerbahçe konvoyuna katılarak Konyaspor maçına hazır olduklarını belirtti. Polis ekipleri iki taraftar grubunun karşı karşıya gelmemesi için yoğun çaba sarf ederken kent merkezinde oluşabilecek olumsuz durumlara karşı çok sayıda polis ekibi hazır bekletildi. Her iki takım taraftarlarının konvoyları sorunsuz bir kutlama yaptı.

Konvoya katılan Durmuş Yılmaz, "İnşallah bunun sonu şampiyonluk olur. Tüm Türkiye'deki Fenerbahçelilere müjdeli haber olur" dedi.

Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Aksaray, Güvenlik, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aksaray'da Fenerbahçeliler derbi galibiyetini kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:50 Krizi futbolcular başlattı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular başlattı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
21:43 Mert Hakan’dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk Mert Hakan'dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk
21:32 Düştükleri notu görmeniz lazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a maç sonu olay gönderme Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 00:21:39. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Fenerbahçeliler derbi galibiyetini kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement