Akyaka\'da Kite Sörf Şenliği

Muğla'nın gözde sahil beldesi Akyaka, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl adrenalin ve görselliğin buluştuğu özel bir etkinlikle kutlayacak. Kite Sörf (Uçurtma Sörfü) Şenliği, gençliğin enerjisini rüzgarla buluşturarak Akyaka sahilinde görsel bir şölen sunacak.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yelken Federasyonu Muğla İl Temsilciliği ve Akyaka Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek Kite Sörf Şenliği, 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 13.00'te Akyaka sahilinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte rüzgarla dans eden sporcuların gösterileri ve kıyasıya yarışları izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşamak ve gençliğimizin enerjisini sahillere taşımak amacıyla düzenlediğimiz Kite Sörf Şenliği'ne tüm halkımızı davet ediyoruz. Akyaka'nın doğasıyla bütünleşen bu etkinlikte sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız" denildi. - MUĞLA