Akyaka Kanyonu\'nda Rafting Eğitimi

Kars'ta bulunan Akyaka Kanyonu, rafting sporunda Türkiye'nin dikkatini çeken önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen ve 26 Temmuz'da başlayan Rafting Temel Eğitim Programı, dün gerçekleştirilen kapanış programıyla tamamlandı.

Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 60 sporcunun katıldığı 9 günlük eğitim kampı, Kars'ta bulunan Akyaka Kanyonu'nun doğa sporları ve spor turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne serdi. Diyarbakır, Bingöl, Kars, Tunceli ve Ordu başta olmak üzere birçok ilden gelen sporcular, kamp boyunca rafting branşına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Program kapsamında sporculara temel kürek teknikleri, nehir anatomisi, güvenlik kuralları, kurtarma teknikleri ve uygulamalı parkur eğitimleri verildi. Eğitimler sonunda sporcular hem teknik bilgilerini geliştirme hem de zorlu parkurda deneyim kazanma fırsatı buldu. Programın kapanışına Kars Valisi Ziya Polat, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, İl Genel Meclis Başkanı Fuat Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü ile AK Parti Akyaka İlçe Başkanı Yener Güzeloğlu katıldı. Protokol üyeleri sporcularla bir araya gelirken, Akyaka Kanyonu'nun gelecekte ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduğu vurgulandı.

Oğuzhan Ateş: "Akyaka Kanyonu muhteşem bir parkur"

Program hakkında bilgi veren Çaykur Rizespor Kulübü Rafting Antrenörü, eski milli sporcu ve Milli Takım Antrenörü Oğuzhan Ateş, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirterek, "Burada Türkiye Kano Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Rafting Temel Eğitim Kampı'nı yaklaşık 60 sporcuyla gerçekleştirdik. Ben burada Rafting branşıyla ilgili temel kürek teknikleri, nehir anatomisi ve bu alandaki uygulamalı çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Akyaka Kanyonu'nu muhteşem bir debiye sahip, coşkusu, heyecanı ve eşsiz doğa güzellikleriyle gerçekten inanılmaz bir kanyon. İlk defa böyle bir suda deneyim yaptım. Öğrencilerimizle 9 günlük kampımızı sona erdirdik. Son günümüzde valimize Akyaka Kanyonu'nda çok güzel bir rafting deneyimi sunduk" dedi.

Nurşin Yılmaz: "İnşallah Türkiye Şampiyonası burada yapılır"

Kamp boyunca önemli deneyimler edindiğini ifade eden Diyarbakırlı sporcu Nurşin Yılmaz, "Kars Akyaka Kanyonu'na geldik. Çok güzeldi, ayrı bir doğa sporu vardı. Spor yaptık, eğlendik. Çok güzel etkinliklerde oldu. İnşallah gelecek yıl Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı burada olur. Hatta çok güzel de olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Vali Polat: "Hedefimiz Akyaka'yı Türkiye Rafting Şampiyonası'na taşımak"

Etkinliğin her geçen yıl daha da büyüyeceğini vurgulayan Kars Valisi Ziya Polat, "Bu sene çok şükür Kana Federasyonumuzla, Gençlik Spor Bakanlığımızla, arkadaşlarımızın ortaklığıyla kampımızın son günlerini yapıyoruz. 60 genç kardeşimizi, evladımızı rafting sporuyla buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz. Bizim amacımız burada, Gazi Kars biliyorsunuz turizm şehri, marka bir şehir. Bu şehri biz su sporlarını da iyi yerde olmasını istiyoruz. Bildiğiniz gibi Çıldır Gölü'nde bu sene inşallah Yelken Federasyonumuz ile Gençlik Spor Bakanlığımız ile Yelken Federasyonumuzun bir ayağını, yarışların bir ayağını 3'üncü kez Çıldır Gölü'nde yapacağız. Biz bu işlere destek olurken, federasyonlardan destek alırken şunu istemiştik. Sadece bize bir sezon gelmeyin. Kurumsallaşsın her sene Çıldır Gölü'nde yelken yarışları olsun. 3'üncüyü yapacağız. İnşallah biraz önce de genç kardeşlerimiz ile görüştük. Federasyon başkanımız da buradan canlı aradık. Seneye Kano Federasyonumuz ile gelişim kampını burada yapacağız. Türkiye Rafting Şampiyonası'nın bir yağını da Akyaka Kanyonu'nda yapacağımızı göreceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Ziya Polat da rafting yaptı

Programın kapanışında Kars Valisi Ziya Polat da rafting botuna binerek Akyaka Kanyonu'nun zorlu parkurunda kürek çekti. Sporcularla birlikte rafting yapan Polat, organizasyonun heyecanına ortak olurken, Akyaka Kanyonu'nun su sporlarında marka bir destinasyon olması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Akyaka Kanyonu spor turizminin yeni gözdesi oluyor

26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Rafting Temel Eğitim Programı, sporcuların teknik gelişimine önemli katkılar sunarken Akyaka Kanyonu'nun rafting, doğa sporları ve spor turizmi açısından taşıdığı yüksek potansiyeli de gözler önüne serdi.

Katılımcılar, doğal yapısı, güçlü akıntısı, teknik parkuru ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Akyaka Kanyonu'nun önümüzdeki yıllarda Türkiye Rafting Şampiyonası başta olmak üzere ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek nitelikte olduğu konusunda görüş birliğine vardı. Eğitim kampının başarıyla tamamlanmasıyla birlikte Akyaka Kanyonu'nun, Kars'ın kış turizmi ve kültürel mirasının yanı sıra su sporlarında da adından söz ettiren önemli destinasyonlardan biri olması hedefleniyor.