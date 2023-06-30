Al Ahly, Mbwana Samatta'yı transfer etmek istiyor

Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly'nin forvet transferi için bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Mbwana Samatta'yı gündemine aldığı öne sürüldü.
Belçika basınında yer alan habere göre Al Ahly, forvet hattı için bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Mbwana Samatta'yı gündemine aldı.
Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde eleştirilerin odağı olan 30 yaşındaki Samatta, geçtiğimiz sezon Genk formasıyla çıktığı 27 lig maçında 6 gol 1 asist kaydetti.
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