Al Ahly, Mbwana Samatta'yı transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Al Ahly, Mbwana Samatta'yı transfer etmek istiyor

Al Ahly, Mbwana Samatta'yı transfer etmek istiyor

30.06.2023 00:03

Mısır Ligi takımlarından Al Ahly'nin, Fenerbahçe'de bonservisi bulunan Mbwana Samatta'yı transfer etmek istediği iddia ediliyor. Belçika basınında yer alan habere göre Al Ahly, forvet hattını güçlendirmek için Samatta'yı gündemine aldı. 30 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Genk formasıyla 27 lig maçında 6 gol ve 1 asist kaydetmişti.

Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly'nin forvet transferi için bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Mbwana Samatta'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

GÜNDEME ALDILAR

Belçika basınında yer alan habere göre Al Ahly, forvet hattı için bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Mbwana Samatta'yı gündemine aldı.

7 GOLE KATKI VERDİ

Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde eleştirilerin odağı olan 30 yaşındaki Samatta, geçtiğimiz sezon Genk formasıyla çıktığı 27 lig maçında 6 gol 1 asist kaydetti.

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Mbwana Samatta, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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