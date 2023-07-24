Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Kylian Mbappe için yıllık 700 milyon euroluk teklif yaptı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Kylian Mbappe transferi için PSG'ye 300 milyon euro teklif etti. Fransız oyuncuya da yıllık 700 milyon euro'luk bir teklif hazırladı. Suudi ekibi, bu teklife ek olarak yıldız futbolcunun Real Madrid'e gidebilmesi için çıkış maddesi koyacak.
Fabrizio Romano'da yer alan habere göre, Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro önerdi. Haberde Fransız ekibin yöneticilerinin bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
Öte yandan CBS'ten James Benge'nin haberine göre; Al Hilal, PSG'ye sunduğu 300 milyon euro'luk teklifin yanı sıra Kylian Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu.
Haberde ayrıca Mbappe'ye sunulan teklifin 1 yıllık olacağı ve Mbappe'nin gelecek yaz Real Madrid'e gitme isteğine olanak sağlayan bir sözleşme sunulacağı öne sürüldü.
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