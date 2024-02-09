- Al-Musrati, İstanbul'a geldi
İSTANBUL - Beşiktaş'ın yeni transferi 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati, İstanbul'a geldi. Tecrübeli ön libero, taraftarı mutlu etmek için sahada gerekli gayreti sarf edeceğini söyledi.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, orta saha transferini Portekiz'den yaptı. Siyah-beyazlılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Braga forması giyen Libyalı futbolcu Al-Musrati ile anlaşma sağladı. Portekiz'den hareket eden 27 yaşındaki oyuncu, akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.
Kendisini karşılayan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli orta saha, "Burada olmak harika bir duygu. Bu taraftarın önünde oynamak çok güzel bir his olacak. Umuyorum ki her şey iyi gidecektir. Ben elimden geleni yapacağım. Taraftarımızı mutlu etmek için sahada yüzde 100'ümü vereceğim" diye konuştu.
Günün ikinci transferinde yine kameralar karşısında olan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise, "Bugün ikinci transferimizi İstanbul'a indirdik. Hakikaten çok mutluyuz. Bu transfer sürecinde sporcumuzda kulübümüzde çok istekliydi. Beşiktaş'ımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş'a gönül verenler bugüne dek sabrettiler. İnşallah güzel günler Beşiktaş taraftarını bekliyor" ifadelerini kullandı.
Al-Musrati, daha sonra kendisini bekleyen yetkililerle beraber havalimanından ayrıldı.
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