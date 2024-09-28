Al Musrati'nin Sakatlığı

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Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynanan maçta sakatlanan Al Musrati'nin sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Al Musrati'nin sol kasığında hissettiği ağrı nedeniyle Ajax maçına devam edemediği belirtilerek, "Al Musrati'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncunun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.