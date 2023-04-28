"Bir kebap yerken bir de Ronaldo'da dolandırıldım" dediği iddia edilmişti! Al-Nassr Başkanı'nı iddiaları yalanladı - Son Dakika
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"Bir kebap yerken bir de Ronaldo'da dolandırıldım" dediği iddia edilmişti! Al-Nassr Başkanı'nı iddiaları yalanladı

28.04.2023 00:56

İspanyol basınında Al-Nassr Başkanı Al-Muammer'in, "Hayatımda iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi ise Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü" şeklinde bir açıklama yaptığını iddia etmişti. İddiaların doğru olmadığını söyleyen Al-Nassr kulübü, Başkan Muammer'in böyle bir açıklaması olmadığını açıkladı.

Eldesmarque'nin, 'ArabiaNews50' sitesine dayandırarak Al-Nassr Başkanı Al-Muammer'in, "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü" şeklinde bir röportaj verdiğini öne sürmüştü. Al-Nassr Kulübü ise bu haberi yalanladı.

"BAŞKANIMIZ RÖPORTAJ VERMİYOR"

Al-Nassr'dan yapılan açıklamada, "Bir kaynağa dayandırarak İspanyol basınında başkanımızın 'Ronaldo transferinde dolandırıldık' yönündeki açıklamaları asılsızdır. Başkanımız son dönemde röportaj bile vermiyor" ifadeleri yer aldı.

'Bir kebap yerken bir de Ronaldo'da dolandırıldım' dediği iddia edilmişti! Al-Nassr Başkanı'ndan yalanlama

HER YERDE HÜSRAN

Al-Nassr, Riyad Süper Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve Suudi Arabistan Kral Kupası'ndan elendi. Suudi Arabistan Ligi'nde de liderliği Al-Ittihad'a kaptırdılar. Ronaldo geçtiğimiz günlerde maç bitiminde "Messi" tezahüratı yapan taraftarlara kasığıyla hareket çekmişti. Kulüp bu haberi yalanlasa da başarısız sonuçlar nedeniyle Ronaldo eleştirilerin odak noktasından kurtulmadı.

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Cristiano Ronaldo, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Bir kebap yerken bir de Ronaldo'da dolandırıldım' dediği iddia edilmişti! Al-Nassr Başkanı'nı iddiaları yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bir kebap yerken bir de Ronaldo'da dolandırıldım" dediği iddia edilmişti! Al-Nassr Başkanı'nı iddiaları yalanladı - Son Dakika
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