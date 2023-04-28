"Bir kebap yerken bir de Ronaldo'da dolandırıldım" dediği iddia edilmişti! Al-Nassr Başkanı'nı iddiaları yalanladı

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Eldesmarque'nin, 'ArabiaNews50' sitesine dayandırarak Al-Nassr Başkanı Al-Muammer'in, "Hayatımda yalnızca iki kez dolandırıldım. İlki, üç sıra kebap istediğimde yalnızca iki sıra gönderdikleri gündü. İkincisi, Cristiano Ronaldo ile sözleşme imzaladığım gündü" şeklinde bir röportaj verdiğini öne sürmüştü. Al-Nassr Kulübü ise bu haberi yalanladı.

"BAŞKANIMIZ RÖPORTAJ VERMİYOR"

Al-Nassr'dan yapılan açıklamada, "Bir kaynağa dayandırarak İspanyol basınında başkanımızın 'Ronaldo transferinde dolandırıldık' yönündeki açıklamaları asılsızdır. Başkanımız son dönemde röportaj bile vermiyor" ifadeleri yer aldı.

HER YERDE HÜSRAN

Al-Nassr, Riyad Süper Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve Suudi Arabistan Kral Kupası'ndan elendi. Suudi Arabistan Ligi'nde de liderliği Al-Ittihad'a kaptırdılar. Ronaldo geçtiğimiz günlerde maç bitiminde "Messi" tezahüratı yapan taraftarlara kasığıyla hareket çekmişti. Kulüp bu haberi yalanlasa da başarısız sonuçlar nedeniyle Ronaldo eleştirilerin odak noktasından kurtulmadı.