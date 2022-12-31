Galatasaray'ın, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak geniş yankı uyandıran Al Nassr'ın Arjantinli golcü ile de ilgilendiği aktarıldı.
Suudi Arabistan temsilcisinin, Icardi ile temas halinde olduğu ve 29 yaşındaki golcünün Türkiye'den ayrılabileceği ifade edildi. Mauro Icardi ile ayrıca ülkesi Arjantin'den Newell's Old Boys'un da ilgilendiği ancak Al Nassr'ın transfer için daha ikna edici davrandığı kaydedildi.
Mauro Icardi, Galatasaray'da şu ana dek 6 maçta sahaya çıktı. Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Icardi, özellikle ligin 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle galibiyeti getirmiş ve Galatasaray taraftarının kalbinde taht kurmuştu.
Son Dakika › Spor › Al-Nassr, Ronaldo'dan sonra şimdi de Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi - Son Dakika