Al-Nassr, Ronaldo'dan sonra şimdi de Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi - Son Dakika
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Al-Nassr, Ronaldo'dan sonra şimdi de Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi

31.12.2022 22:29

Al-Nassr kulübü Cristiano Ronaldo'dan sonra şimdi de gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti. Suudi Arabistan ekibi Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi renklerine bağlamak için adım attı.

Galatasaray'ın, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İTALYAN BASINI YAZDI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak geniş yankı uyandıran Al Nassr'ın Arjantinli golcü ile de ilgilendiği aktarıldı.

NEWELL'S OLD BOYS DA İLGİLENİYOR

Suudi Arabistan temsilcisinin, Icardi ile temas halinde olduğu ve 29 yaşındaki golcünün Türkiye'den ayrılabileceği ifade edildi. Mauro Icardi ile ayrıca ülkesi Arjantin'den Newell's Old Boys'un da ilgilendiği ancak Al Nassr'ın transfer için daha ikna edici davrandığı kaydedildi.

ICARDİ'NİN GALATASARAY KARNESİ

Mauro Icardi, Galatasaray'da şu ana dek 6 maçta sahaya çıktı. Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Icardi, özellikle ligin 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle galibiyeti getirmiş ve Galatasaray taraftarının kalbinde taht kurmuştu.

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