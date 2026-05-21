Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, şampiyon oldu.
Ligin son haftasında sahasında ağırladığı Damac'ı, Sadio Mane, Kingsley Coman ve Cristiano Ronaldo'nun (2) golleriyle 4-1 yenen Al Nassr, şampiyonluğa ulaştı.
Bu sonuçla puanını 86 yapan Al Nassr, 2025-26 sezonunu zirvede tamamladı.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile ilk lig şampiyonluğunu kazandı.
