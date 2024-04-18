Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Okul Sporları Genç Erkekler Bocce İl Birincisi - Son Dakika
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Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Okul Sporları Genç Erkekler Bocce İl Birincisi

Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Okul Sporları Genç Erkekler Bocce İl Birincisi

Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan Okul Sporları Genç Erkekler Bocce İl Birinciliği müsabakalarında gelenek bozulmadı.

18.04.2024 22:33
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Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılan Okul Sporları Genç Erkekler Bocce İl Birinciliği müsabakalarında gelenek bozulmadı. Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Booce il birincisi oldu.

18 Nisan tarihinde Alaçam Bocce sahasında Okulsporları Genc Erkekler Bocce İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Çok çekişmeli maçlara sahne olan müsabakalarda geçen senenin il birincisi Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Erkek Takımı bu sene de il birincisi olarak Samsun'u bölge ve Türkiye şampiyonasında temsil etmeyi hak kazandı.

Şehit Kadir Kara A.İ.H.Lisesi ikinci, Çarşamba Fen Lisesi ise üçüncülüğü elde etti.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Sporcularım il birinciliği müsabakalarına aylarca süren antrenmanlarla hazırlandı. Bu sene sporcularım Volo Türkiye şampiyonluğu, Raffa Türkiye şampiyonluğu, Bowling Türkiye şampiyonluğu aldılar. Bocce okul sporlarında da hedefimiz Samsun'a Türkiye şampiyonluğu getirmek olacak" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Alaçam, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Okul Sporları Genç Erkekler Bocce İl Birincisi - Son Dakika

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