Alaçamspor Bocce Takımı Avrupa'da - Son Dakika
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Alaçamspor Bocce Takımı Avrupa'da

Alaçamspor Bocce Takımı Avrupa\'da
05.07.2025 20:02
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Görkem Duran, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Hedef altın madalya.

Alaçamspor Bocce Takımı, Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

3-6 Temmuz tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Büyükler Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası, 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların mücadele ettiği şampiyona, dört gün süren çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Görkem Duran, Volo Basamak dalında gösterdiği üstün performansla Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Aylar süren yoğun bir antrenman programıyla Türkiye şampiyonasına hazırlandık. Sporcularımı gösterdikleri özverili mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum," dedi.

21-25 Ekim tarihleri arasında yine Mersin'de yapılacak olan Volo Avrupa Şampiyonası'nda, genç erkekler basamak kategorisinde Türkiye adına mücadele edecek olan Görkem Duran için Bozdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Görkem çok yetenekli ve genç bir sporcu. Önümüzdeki yıllarda Türk Milli Takımı ile ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inanıyorum. Alaçamspor Bocce Takımı olarak bu yıl Milli Takım'a 4. sporcumuzu göndermenin gururunu yaşıyoruz. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına teşekkür ederim."

Alaçamspor ve Milli Takım adına büyük bir başarıya imza atan Görkem Duran'ın hedefi, ülkemizde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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