Alaçatıspor'dan Tarihi Adım: Basketbol Ligi'ne Katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alaçatıspor'dan Tarihi Adım: Basketbol Ligi'ne Katılım

Alaçatıspor\'dan Tarihi Adım: Basketbol Ligi\'ne Katılım
17.08.2025 08:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçatıspor, U14 ve U16 takımlarıyla basketbol liglerine katılarak tarih yazma yolunda önemli bir adım attı.

Alaçatı spor, tarihinde ilk kez basketbol liglerine U14 ve U16 takımlarıyla katılıyor. Kulüp yöneticileri, bu adımı yıllardır hayalini kurdukları bir projenin hayata geçmesi olarak nitelendirdi.

Genç sporcular, Alaçatı formasını taşıyarak hem basketbol sahasında mücadele edecek hem de takım ruhu, disiplin ve dayanışmayı öğrenecek. Alaçatıspor Kulübü yöneticileri, "Bu çocuklar sadece basketbol oynamayacak, aynı zamanda geleceğe atılmış en büyük adımlarımızdan birini temsil edecek. Onlar sahada ter dökerken biz de tribünde onların arkasında olacağız" açıklamasında bulundu.

Alaçatıspor Kulübü yöneticileri, basketboldaki bu yeni başlangıcın sadece spor alanında değil, Alaçatı'nın enerjisini yansıtan bir kültür adımı olduğunu vurgulayarak, "Hep birlikte tarih yazıyoruz. Bu yolculuk daha yeni başlıyor, daha nicelerine hazır olun" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Basketbol, Alaçatı, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alaçatıspor'dan Tarihi Adım: Basketbol Ligi'ne Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 08:49:01. #7.13#
SON DAKİKA: Alaçatıspor'dan Tarihi Adım: Basketbol Ligi'ne Katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.