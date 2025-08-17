Alaçatıspor\'dan Tarihi Adım: Basketbol Ligi\'ne Katılım

Alaçatı spor, tarihinde ilk kez basketbol liglerine U14 ve U16 takımlarıyla katılıyor. Kulüp yöneticileri, bu adımı yıllardır hayalini kurdukları bir projenin hayata geçmesi olarak nitelendirdi.

Genç sporcular, Alaçatı formasını taşıyarak hem basketbol sahasında mücadele edecek hem de takım ruhu, disiplin ve dayanışmayı öğrenecek. Alaçatıspor Kulübü yöneticileri, "Bu çocuklar sadece basketbol oynamayacak, aynı zamanda geleceğe atılmış en büyük adımlarımızdan birini temsil edecek. Onlar sahada ter dökerken biz de tribünde onların arkasında olacağız" açıklamasında bulundu.

Alaçatıspor Kulübü yöneticileri, basketboldaki bu yeni başlangıcın sadece spor alanında değil, Alaçatı'nın enerjisini yansıtan bir kültür adımı olduğunu vurgulayarak, "Hep birlikte tarih yazıyoruz. Bu yolculuk daha yeni başlıyor, daha nicelerine hazır olun" ifadelerini kullandı. - İZMİR