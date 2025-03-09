Anakaya Lojistik İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 20. haftasında İmren Alaçatıspor, konuk ettiği Gümüldürspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, Gümüldürspor'a galibiyet getiren gol 60. dakikada Yusuf Güner'in ayağından geldi. Bu sonuçla Alaçatıspor, 36 puanda kaldı ve 4. sıradaki yerini korudu.
İmren Alaçatıspor, ligin 21. hatasında 16 Mart Pazar günü saat 14.00'te, Karabağlar YFK ile deplasmanda karşılaşacak. - İZMİR
Son Dakika › Spor › Alaçatıspor, Gümüldürspor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika
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