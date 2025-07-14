Aladağlar Epic Trail Koşusu\'nda Sporcular Zorlu Parkurlarda Yarıştı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Aladağlar Epic Trail Koşusu, 6 ülkeden katılan sporcularla Aladağlar Milli Parkı'nda tamamlandı.

Aladağlar'ın eşsiz doğasında 10-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Aladağlar Epic Trail Yarışı, Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi'nin katkıları ile düzenlendi. Yarışa İran, Rusya, Avusturya, Ukrayna, Gürcistan ve Almanya başta olmak üzere 6 farklı ülkeden toplam 342 sporcu katıldı. Toplamda 125 kilometrelik etaplı ultra maratonun yanı sıra 55 kilometre ultra, 25 kilometre trail ve 13 kilometre keşif koşusu olmak üzere farklı kategorilerde düzenlenen koşuda sporcular; Demirkazık Zirvesi, Hacer Vadisi ve Sarımehmet Yurdu gibi zorlu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan parkurlarda mücadele etti. Aladağlar'ın eşsiz doğasında gerçekleştirilen uluslararası koşunun final gününe Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik'in yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödülleri Vali Çelik ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Vali Cahit Çelik, Niğde'nin böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek katılım sağlayan tüm sporculara, destek veren kurumlara ve gönüllülere teşekkür etti.

Aladağlar'ın farklı rotalarında koşan sporcular yaşadıkları deneyimden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. - NİĞDE