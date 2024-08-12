Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, 3 futbolcuyu transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, üç futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüp, Kuşadasıspor'dan Ali Yiğit Özten, Yunanistan'ın Panserraikos takımında forma giyen Kosta Aleksic ve Altınordu'dan Yusuf Can Esendemir'in transfer edildiğini duyurdu.
Ali Yiğit Özten'le 3+1, Aleksic ve Yusuf Can Esendemir'le 3'er yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
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