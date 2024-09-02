Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Burak Çoban'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bodrum FK forması giyen Burak Çoban ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Burak Çoban'a 'kulübümüze hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İmza törenine kulüp başkanı Cantürk Alagöz de katıldı.
Son Dakika › Spor › Alagöz Holding Iğdır FK, Burak Çoban ile Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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