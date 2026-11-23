3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Alanya 1221'i 4-1 yenerek üst üste 6'ncı galibiyetini alan Karşıyaka, zirve yarışında bir haftayı daha hata yapmadan tamamlamanın sevincini yaşıyor. Yeşil-kırmızılı takım son 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak 25 puanı hanesine yazdırdı. Grupta lider Etimesgut SK'nın 29 puanı bulunurken, Başkent ekibini 28'er puanla Gemlik Sümerbey ve Eskişehirspor, 27'şer puanla Balıkesirspor ve Karşıyaka takip ediyor. Zirveyle arasındaki 2 puanlık farkın açılmasına izin vermeyen Kaf-Kaf, şampiyonluğun iddialı ekiplerinden biri olduğunu yeniden gösterdi.

Kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle Alanya maçını locadan izleyen teknik direktör Zafer Uysal, takımının ilk yarıdaki performansını beğenmediğini, ikinci devredeki oyuna ise tam not verdiğini dile getirdi. Teknik patron Uysal, "Maça iyi başladık ve erken bir gol bulduk. Ancak bu golün ardından gereksiz bir rehavete kapıldığımızı söyleyebilirim. İlk yarıdaki oyunumuzdan memnun değilim. İkinci yarıda ise tüm takımımızın gösterdiği özveri, mücadele ve kazanma isteğinden son derece memnunum. Tüm takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Başkanımıza, yönetimimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlik en büyük gücümüz" dedi.