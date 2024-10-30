Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
ON Hotels Alanya Belediyespor: Saadat, Gökhan Gökgöz, Seganov, Emin Gök, Adrian, Fatih Yürümez ( Burak Çevik, Halil Kurtuluş, Yusuf Bakır, Ahmetcan Büyükgöz, İsmail Koçak, İrfan Çetinkaya)
İstanbul Gençlikspor: Orçun Ergün, Furkan Aydın, Morteza, Enaboifo, Gunter, Muhammed Aray (Hasan Sıkar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Berkan Bozan, Mert Nevzat Güneş)
Setler: 27-29, 24-26, 25-20, 30-28, 15-12
Süre: 170 dakika (39, 33, 30, 48, 20)
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Alanya Belediyespor, İstanbul Gençlikspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
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