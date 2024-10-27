Alanya'da 33. Avrupa Triatlon Kupası Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

Alanya'da 33. Avrupa Triatlon Kupası Gerçekleşti

Alanya\'da 33. Avrupa Triatlon Kupası Gerçekleşti

Bu yıl Alanya'nın ev sahipliği yaptığı 33. Avrupa Triatlon Kupası, 26 ülkeden 367 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarış başladıktan sonra başarılı sporcular ödüllendirildi.

27.10.2024 21:23  Güncelleme: 21:26
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Alanya'nın bu yıl 33.'süne ev sahipliği yaptığı Avrupa Triatlon Kupası yaş grupları, elit erkek, elit kadın ve halk triatlonu kategorilerinde 26 ülkeden 367 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışın startını Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve yetkililer verdi.

Yaş grupları kısa mesafede 20-24 erkek/kadın, 25-29 erkek, 30-34 erkek/kadın, 35-39 erkek/kadın, 40-44 erkek/kadın, 45-49 erkek/kadın, 50-54 erkek/kadın, 55-59 erkek, 60-64 erkek, 65-64 erkek, 65-69 erkek, 70-74 erkek, 75-79 erkek kategorilerinde yarışıldı. Bitiş noktasına ilk gelen isim 1 saat 58 dakika 2 saniye ile Behzad Nobaripour oldu.

Nerede Kalmıştık

Alanya'da 33 yıldır düzenlenen Uluslararası Triatlon Yarışması 'Nerede Kalmıştık' mottosuyla geçekleştirildi. İlki 1 Temmuz 1992 yılında yapılan Halk Triatlonu, kentimizle özdeşleşen triatlon sporunu halka sevdirmek ve bütünleştirmek adına uzun yıllar sonra ilk defa bu yıl organize edildi. Halk triatlonunda mücadele veren 101 vatandaş 250 metre yüzüp, 5 kilometre pedal çevirdikten sonra 1.2 kilometre koştu. Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Can Kamburoğlu' da bu büyük heyecana doğrudan dahil olarak yarışmaya katılanlar arasında yerini aldı. Bitiş noktasına ilk gelen isim ise 24 dakika 38 saniye ile İlyas Bülbül oldu.

Denge bisikleti etkinliği düzenlendi

Çocukları spora sevdirmek ve güç, aerobik kondisyonunu artırmak amacıyla Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in başkanlığında ilk adım (denge) bisikleti etkinliği düzenlendi. 4-5 yaş kreş öğrencilerinden oluşan 30 çocuk organizasyona neşe katarak izleyenlerden büyük alkış aldı.

Elit kadınlarda kürsüye çıkan üçlü

Elit kadınlar da 56 dakika 38 saniye ile birinci Almanya'dan Julia Bröcker, 56 dakika 52 saniye ile ikinci İngiltere' den Annabel Morton, 56 dakika 53 saniye ile üçüncü İtalya'dan Angelica Prestia oldu.

Elit erkeklerde altın madalyanın sahibi Thomas Hansmaennel

Elit erkeklerde 50 dakika 58 saniye ile birinci Fransa'dan Thomas Hansmaennel, 51 dakika ile Fransa'dan Guillaume Hay ve 51 dakika 5 saniye Fransa'dan Basile Fouchard üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular ödüllendirildi

Yarış sonunda ödül seremonisi gerçekleştirildi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, organizasyona katkı sağlayan yetkililere günün anısına özel bir plaket verdi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Avrupa Triatlon Yarış Direktörü ve Komite Üyesi Herwig Grabner, Türkiye Triatlon Federasyonu As Başkanı Ali Baş, Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve Organizasyon Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Antalya Gençlik Spor İl Müdür Vekili Buğrahan Bozkurt, Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürü Levent Uğur, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri ve yetkililer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alanya'da 33. Avrupa Triatlon Kupası Gerçekleşti - Son Dakika

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