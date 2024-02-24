Alanya'da CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi'nin 3. ayak yarışları yapıldı - Son Dakika
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Alanya'da CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi'nin 3. ayak yarışları yapıldı

Alanya\'da CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi\'nin 3. ayak yarışları yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi'nin 3. ayak yarışları tamamlandı. Yarışlarda birçok kategoride sporcular mücadele etti ve dereceye girenler belli oldu. Yarışların ardından Alanya Bisiklet Turu (Tour of Alanya) yarın gerçekleştirilecek.

24.02.2024 16:33
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Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi'nin 3. ayak yarışları yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Bisiklet Turizmi Derneğinin organize ettiği CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi'nin "INT Kleopatra Beach Criterium" etabı, Alanya Öğretmenevi önünde start aldı.

152 sporcunun yer aldığı yarışların 2 kilometrelik parkurunda elit erkekler 20, elit kadınlar 15, genç erkekler 15 ve genç kadınlar 10 tur pedal çevirdi.

Organizasyonda elit erkeklerde birinciliği Ramazan Yılmaz, ikinciliği Çin'den Ma Binyan, üçüncülüğü Almanya'dan Max Markl elde etti.

Elit kadınlarda ise Özbekistan'dan Kuskova Yanina birinci, aynı ülkeden Elmurodova Mohinabonu ikinci ve Rizaeva Asal üçüncü oldu.

Genç erkeklerde ise birinciliğe Emre Kaplan, ikinciliğe Muhammet Ufuk Gökdemir, üçüncülüğe Haktan Ramazan Sayan ulaştı.

Genç kadınlarda ise yarışı Sude Nur Satıcı birinci, Nilsu Karatay ikinci, Esma Duman da üçüncü sırada bitirdi.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 1.2 kategori yarışlarından Alanya Bisiklet Turu (Tour of Alanya) yarın gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alanya'da CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi'nin 3. ayak yarışları yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi'nin 3. ayak yarışları yapıldı - Son Dakika
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