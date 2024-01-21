 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı tamamlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, 200'e yakın sporcunun katılımıyla tamamlandı. Yarışta dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Alanya\'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı tamamlandı
21.01.2024 - 17:35,
Abone Ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, 200'e yakın sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı'nda sporcular büyük erkek, büyük kadın, genç erkek, genç kadın kategorilerinde yarıştı. Yarışın ilk gününde startı Milli Egemenlik Stadı önündeki başlangıç çizgisinde federasyon yetkilileri verdi. Sporcular, Tomur Kavşağı - D-400 Karayolu üzeri - Mahmutlar - Demirtaş - Gazipaşa (yeni yol) güzergahından dönerek 73 kilometre bisiklet sürdü. İkinci günde ise kriteryum yarışları Öğretmen Evi önünden başlayarak, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü önü - Meteoroloji önü - Alaaddin Beach Otel önünden turlayarak sona erdi.

DERECEYE GİREN SPORCULARA MADALYALARI VERİLDİ

Kriteryum büyük erkeklerde birinciliği Mustafa Ayyorkun, ikinciliği Tahir Buğra Yiğit ve üçüncülüğü Samet Bulut elde etti.

Genç erkeklerde birinci Emre Kaplan olurken ikinci Hakan Ramazan Sayan, üçüncü ise Mehmet Emin Çiçek oldu.

Büyük kadınlarda ilk sırayı Azize Bekar alırken, Semanur Kiriş ikinci, Esra Nur Gökçek ise oldu.

Genç kadınlarda ise birinci Hatice Buse Ertekin, ikinci Keziban Öztürk ve üçüncü Esma Duman oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve federasyon yetkilileri verdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Antalya, Türkiye, Alanya, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı tamamlandı - Son Dakika


10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26
Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak

Son Dakika
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:24:29. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement