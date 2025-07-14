Alanya'da EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Alanya'da EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Sona Erdi

Alanya\'da EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Sona Erdi
14.07.2025 12:23  Güncelleme: 12:28
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Alanya'da düzenlenen EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda erkeklerde Almanya, kadınlarda ise İspanya şampiyon oldu. Türkiye Erkek Milli Takımı 10., Kadın Milli Takımı ise 14. sırada finale ulaştı. THF Başkanı Mesut Çebi, organizasyonun dünya için örnek teşkil ettiğini belirtti.

Alanya'da gerçekleştirilen EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda erkeklerde Almanya, kadınlarda ise İspanya şampiyonluğa ulaşırken, şampiyonayı Erkek Milli Takımı 10, Kadın Milli Takımı ise 14. sırada tamamladı.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası sona erdi. 6 gün süren şampiyonada Erkek Milli Takımı 10. oldu. Milliler, Norveç ile oynadığı sıralama maçında rakibine 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar ilk seti 19-14 geride tamamlarken, ikinci seti 22-18 kazandı. Shootout atışlarında rakibine 10-8 mağlup olan miller, şampiyonayı 10. sırada tamamladı.

Kadın Milli Takımı ise şampiyonayı 14. basamakta bitirdi. Milli takım, sıralama grubu son maçında Hırvatistan'a 2-1 yenildi. İlk seti 22-21 kazanan ay-yıldızlılar, ikinci seti 18-16, shootout atışlarını ise 6-4 kaybederek şampiyonada 14. oldu.

2023'te gümüş madalya kazanan Almanya Erkek Milli Takımı, final maçında İspanya'yı shootout atışları sonucunda (18: 22, 23: 19, 12: 10) yenerek altın madalya kazandı. Üçüncü kez final oynama başarısı gösteren Alman takımı, Avrupa şampiyonası tarihindeki ilk altın madalyasını kazandı.

Hırvatistan, Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası'nda sekizinci madalyasını ve 2017'den bu yana ikinci bronz madalyasını Macaristan'a karşı setlerde 2-1'lik skorla (26: 16, 28: 30, 9: 8) elde etti.

Erkekler turnuvasının en skorer ismi attığı 143 golle Hırvat Lucian Bura oldu.

"Dünyaya örnek bir organizasyon yaptık"

EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası ile açıklamalarda bulunan THF Başkanı Mesut Çebi, dünyaya örnek bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Çebi, "Dünyaya örnek bir organizasyon yaptık. Avrupa Hentbol Federasyonu yetkililerinin bundan sonra düzenleyecekleri şampiyonalarda Alanya'daki organizasyonu örnek alarak yapacaklarını söylediler. Bu bizim dönemimizde ilk uluslararası organizasyonumuz. Bizim için büyük gurur kaynağı oldu. Takımlarımız istediğimiz sonuçları alamadılar ama bu turnuva bize gelecek adına neler yapmamız gerektiği konusunda ışık tuttu. İnşallah bizde madalya sahnesinde yer alacağız. Bu organizasyonda emeği geçen başta tüm federasyon personeline, organizasyonun başından beri bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Alanya Belediyesi'ne, bizimle birlikte bu organizasyon için gecesini gündüzüne katan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle basın mensuplarına da teşekkür etmek istiyorum. Türk hentbol tarihinde ilk kez üç ayrı kanal bu şampiyonayı yayınladı. Bu da çok büyük bir gurur kaynağı oldu. İnşallah bu sayıyı daha da arttıracağız. Camiamız müsterih olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Türkiye, İspanya, Almanya, Alanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya'da EHF 2025 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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