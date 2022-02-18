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Alanya'da okullar arası kros yarışı - Son Dakika

Alanya'da okullar arası kros yarışı

18.02.2022 14:59
Alanya'da okullar arası kros yarışı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. Yıldönümü sebebiyle düzenlenen Okullar Arası Kros Yarışı 215 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 87. Yıldönümü sebebiyle düzenlenen Okullar Arası Kros Yarışı 215 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Atatürk Caddesi ile Tosmur Kavşağı arasında gerçekleştirilen yarışlarda; yıldız kızlarda 42 sporcu, yıldız erkeklerde 53 sporcu, genç kızlarda 51 sporcu, genç erkeklerde 69 sporcu olmak üzere 4 kategoride toplam 215 sporcu ter döktü. Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını; Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz verdi. - ANTALYA

Alanya'da okullar arası kros yarışı
Alanya'da okullar arası kros yarışı
Alanya'da okullar arası kros yarışı
Alanya'da okullar arası kros yarışı
Alanya'da okullar arası kros yarışı
Alanya'da okullar arası kros yarışı

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Mustafa Kemal Atatürk, okullar, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanya'da okullar arası kros yarışı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Alanya'da okullar arası kros yarışı - Son Dakika
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