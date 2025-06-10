Alanya'da Plaj Voleybolu Pro Turu Başlıyor - Son Dakika
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Spor

Alanya'da Plaj Voleybolu Pro Turu Başlıyor

10.06.2025 17:19
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Dünya Plaj Voleybolu Pro Turu 2025'in Alanya etabı, 29 ülkeden 112 takım katılımıyla yarın başlıyor.

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabı yarın başlayacak.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenecek turnuvanın basın toplantısı yapıldı.

Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, TVF Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, turnuva direktörü Oğuz Değirmenci, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ile yetkililer ve milli sporcular katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan belediye başkan danışmanı Abdurrahman Açıkalın, turnuvanın yapılacağı spor tesisini 2,5 ayda tamamladıklarını söyledi. Alanya ve ülke turizmine katkı sağlamak için yoğun bir mesai harcadıklarını anlatan Açıkalın, "12 ay açık kalacak bu tesis dünyada rakipsiz. 3 hafta sonra Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası ve gelecek yıl FIFA'nın organize ettiği plaj futbolu şampiyonası ile burayı taçlandıracağız." dedi.

Turnuva direktörü Oğuz Değirmenci, 29 ülkeden 112 takım ve 224 sporcunun katılacağını organizasyonun yarın elemelerle başlayacağını belirterek, "Elemelerden çıkacak 8 erkek ve 8 kadın takımı ana tabloya kalma hakkı kazanacak. Ana tabloda hali hazırda 24 takım daha önceki turnuvalarda kazanmış oldukları puanlarla yer almakta. Elemelerden çıkacak diğer 8 takım da buraya dahil olacak. Dolayısıyla ana tablomuz 32'şer takımla oynanacak. 14 Haziran'da çeyrek final ve yarı final, 15 Haziran'da da final maçlarıyla turnuva tamamlanacak." diye konuştu.

"12 ay boyunca aktif bir merkez olacak"

TVF Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nin bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Alanya Belediyesi önderliğinde projenin hayata geçirildiğini anlatan Aslandaş, şunları kaydetti:

"Alanya organizasyonu, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda hayallerimizin gerçeğe dönüşmesidir. İki büyük hayalimiz vardı. Biri uluslararası düzeyde bir plaj voleybolu merkezi oluşturmak, ikincisi ise bu merkezden dünya çapında sporcuların yetişmesini sağlamak. Bugün birincisini Alanya'da gerçekleştirmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu tesis, sadece plaj voleybolu değil, tüm kum sporları için 12 ay boyunca aktif bir merkez olacak."

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise orta ve uzun vadede bir marka şehir oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Aslandaş, 7 numaralı milli takım formasını Özçelik'e hediye etti.

Türkiye'nin 2 kadın ve 2 erkek takımıyla özel davetle katılacağı turnuvada maçlar ücretsiz izlenebilecek.

Kaynak: AA

Voleybol, Alanya, Turizm, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya'da Plaj Voleybolu Pro Turu Başlıyor - Son Dakika

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