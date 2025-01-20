Alanya'da Türkiye Bisiklet Kupası Başladı - Son Dakika
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Spor

Alanya'da Türkiye Bisiklet Kupası Başladı

Alanya\'da Türkiye Bisiklet Kupası Başladı

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap yarışları Alanya'da büyük kadınlar, genç kadınlar ve erkeklerle başladı.

20.01.2025 15:30
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı'nın 2. günü büyük kadınlar, genç kadınlar ve genç erkeklerin yarışıyla başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, büyük kadınlar, genç kadınlar ve genç erkekler kategorisindeki yarışmayla başladı. Milli Egemenlik Stadı önündeki başlangıç çizgisinde yarışın startını federasyon yetkilileri verdi. Sabah saatlerinde verilen startın ilk etabı U-15 sporcuların 38 km yarışı ile başladı. Saat 14.15'te başlayacak olan etap ise U-19'ların 94 km yarışı ile son bulacak.

Alanya'da devam eden ve 4 gün sürecek olan yarışmaya 495 sporcunun katılacağı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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