Alanya, Dört Mevsim Spor Turizmi İle Tanıtılacak

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya'nın sadece deniz turizmiyle değil, dört mevsim spor turizmiyle de tanıtacaklarını söyledi.

Spor Smart'ta Berke Kosova'nın konuğu Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu ve FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu) ile yapılan görüşmelerin ardından projenin uluslararası anlamda büyük takdir topladığını ifade eden Özçelik, "FIVB'ye projemizi sunduk, ilk yılımız olması sebebiyle büyük bir finansal kolaylık sağladılar. Turnuva öncesi gelen teknik ekipler organizasyonu oldukça başarılı buldu. Finalde, en üst düzey FIVB yetkilisi bana, 'Bundan sonra dünyada plaj voleybolu düzenleyecek olanlar Alanya'yı referans alacak' dedi. Bu söz tüm ekibimizin başarısının göstergesidir" şeklinde konuştu.

Yeni projeler hakkında da bilgi veren Başkan Özçelik, 2027 sonunda hizmete girmesi planlanan büyük bir spor kompleksinden söz ederek, "Yarı hibrit bir futbol sahası, sekiz kulvarlı atletizm pisti, uluslararası standartlarda tenis kortları, padel sahası, yüzme tesisi ve sporcu konaklamasına uygun alanlarla dev bir tesis geliyor. Ayrıca olimpik havuz, karate ve güreş gibi salon sporları için antrenman alanları içeren ikinci bir tesis de planlandı" şeklinde konuştu.

"Alanya'yı sadece deniz turizmiyle değil, dört mevsim spor turizmiyle de tanıtacağız"

Sporcular için 1700 metre yükseklikte yüksek irtifa kamp merkezi kurma çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Osman Tarık Özçelik, "Bu merkez futbol, atletizm, güreş gibi pek çok branşın sezon öncesi hazırlık kampı için kullanılabilecek. Alanya'yı sadece deniz turizmiyle değil, dört mevsim spor turizmiyle de tanıtacağız" diye konuştu.

Alanyaspor'un kentin spor yüzü olduğunu vurgulayan Özçelik, kulübe tüm halkın destek verdiğini, bu ruhun tesisleşme ile birleştiğinde Alanya'nın uluslararası alanda daha da görünür olacağını vurgulayarak, "Alanyaspor bizim gözbebeğimiz. Tıpkı tesislerimize sahip çıkıldığı gibi, kulübümüze de herkes elinden geldiğince destek veriyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL