Alanya Okçularından Şampiyonluk Başarıları - Son Dakika
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Alanya Okçularından Şampiyonluk Başarıları

Alanya Okçularından Şampiyonluk Başarıları
18.06.2026 17:31
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2026 Kütahya Puta Şampiyonası'nda Alanya'nın sporcuları Türkiye şampiyonu ve ikincisi oldu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Kütahya Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Şampiyonası'nda Alanya'yı temsil eden Alanya Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı.

Şampiyonada 10-11 yaş minik kızlar kategorisinde mücadele eden Beren Buğçe Bağışlar, sergilediği başarılı performansla Türkiye şampiyonu oldu. Bağışlar ayrıca Türkiye puta rekor sıralamasında en iyi ikinci dereceyi elde ederek dikkat çekti. 8-9 yaş minik erkekler kategorisinde yarışan Yiğit Ali Coşkun, turnuvayı Türkiye ikincisi olarak tamamlarken, 10-11 yaş minik erkekler kategorisinde mücadele eden Çağatay Görkem Çağlar ise Türkiye beşincisi oldu.

Kulüp Başkanı ve Antrenör Mehmet Fatih Kaftancı, sporcuların elde ettiği derecelerden büyük gurur duyduklarını belirterek, mevcut antrenman alanlarının yetersiz kaldığını söyledi. Yerel yönetimlerden tesisleşme konusunda destek beklediklerini ifade eden Kaftancı, sağlanacak imkanlarla Alanya'nın geleneksel Türk okçuluğunda çok daha büyük başarılara ulaşabileceğini kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kütahya, Türkiye, Alanya, Yaşam, Spor, Son Dakika

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