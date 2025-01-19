Alanya, Sporun Başkenti Olma Yolunda Adımlar Atıyor

Spor

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, spor alanında ses getirecek önemli ve sürpriz çalışmalar yürüttüklerini belirterek, yeni vizyonla Alanya'yı sporun başkenti yapacaklarını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen U-16 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Raunt müsabakaları için Alanya'ya gelen Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya ile Türkiye milli takımları sorumlu heyetleri, turnuvanın son gününde Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in düzenlediği veda yemeğinde bir araya geldi. Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da katıldığı organizasyonda birçok sportif faaliyetin yapıldığı Alanya'nın spor dostu bir kent olduğuna vurgu yapıldı.

"Alanya spor için dört dörtlük bir şehir"

Alanya'nın tesis, alt ve üstyapı kalitesiyle sporun ve sporcunun başkenti olma adına çok büyük bir avantaj sahibi olduğunu belirten TVF Başkanı Üstündağ, çok güzel bir turnuva süreci geçirdiklerini ifade etti. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik nezdinde tüm ekibinin turnuvanın başarısı için büyük bir çaba sarf ettiğini belirten Üstündağ, "Milli takımın Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakaları için Alanya'da bulunmaktayız. Ortaya konulan performanstan çok memnunuz. Bulgaristan maçında da bir sete ihtiyacımız var ama maçı kazanacağımıza inancımız tam. Gruplardan birinci olarak çıkmayı arzuluyoruz. Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik ve ekibi bize her türlü desteği vererek yardımcı oluyor. Huzurla burada çalışıyor ve hazırlanıyoruz. Mükemmel bir şehir. Emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Gıpta edilecek önemli projeleri hayata geçireceğiz"

"Alanya tarım ve turizmin başkentidir" diyen Başkan Özçelik, "Bu iki başkent çıtasının yanına bir de yeni vizyonumuzla sporun başkenti olma hedefini koyduk. Bu amaçla ben ve ekibim seçildiğimiz günden beri çalışıyoruz. Katıldığımız fuarlarda sporla ilgili olan kısımları başkent olarak anlatıp yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ve projelerimizi sunuyoruz. Bu da fuarlarda büyük ilgi görüyor. Bu denli önemli bir projeyi de Alanya'mızda gerçekleştiren TVF Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'a teşekkür ediyorum. Çok yakında spor alanında ses getirecek önemli çalışmalarımız olacak. Hayal gibi görünen projelerin temellerini atıp hayata geçireceğiz. Sporun başkenti vizyonu ile çıktığımız bu yoldaki hedeflerimizi gıpta edilecek icraatlarla taçlandıracağız" dedi.

TVF Başkanı Üstündağ'dan Başkan Özçelik'e teşekkür

Konuşmaların ardından Başkan Özçelik, Başkan Danışmanları Abdurrahman Açıkalın ve Faruk Konukçu, turnuvaya katılan hakem, takım temsilcileri, spor eğitmenleri ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a teşekkür plaketi verdi. Üstündağ da Başkan Özçelik'e, üzerinde isminin yazılı olduğu formayı hediye etti. - ANTALYA