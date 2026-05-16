Alanyaspor 1-0 Önde

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selahattin Altay, Mücahid Adem Çelebi
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Traore, Berkay Özcan, Barış Kalaycı, Larsson
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Viana, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Duarte, Enes Keskin, Ui-jo, Meschack
Gol: Dk. 32 Meschack (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Corendon Alanyaspor, konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
10. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip ceza yayına kadar giden Maestro'nun çektiği şutta kaleci Furkan Bekleviç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada Meschack'ın pasında savunma arkasına sarkan Ui-jo'nun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Furkan Bekleviç, ayaklarıyla gole izin vermedi.
32. dakikada Alanyaspor öne geçti. Hadergjonaj'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Meschack, dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Alanyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
