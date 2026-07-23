Alanyaspor, Amed ile 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Alanyaspor, Burdur MAKÜ Stadyumu'nda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı.
Müsabaka, 16. dakikada Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve 44. dakikada Amed Sportif Faaliyetleri'nden Berk Kızıldemir'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.
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