Alanyaspor, Başakşehir'e 2-1 Yenildi

(ANKARA)-Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor konuk ettiği Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile Rams Başakşehir karşılaştı. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan ve hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği maçı konuk takım Başakşehir 2-1 kazandı.
Alanyaspor deplasmanında Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 44. dakiada petaltıdan Elder Şahmuradov attı. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golünü ise 67. dakiada Florent Hadergjonaj kaydetti.
