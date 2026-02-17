Alanyaspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla ısınma hareketleriyle başlayıp pas organizasyonlarıyla devam etti. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde dar alanda oynanan turnuva maçlarıyla günü tamamladı.
Alanyaspor, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA
