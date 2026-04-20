Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli ekip, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, dün oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynayarak idmanı tamamladı.

Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - ANTALYA