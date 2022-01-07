Alanyaspor'da korkutan gelişme! Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi

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Alanyaspor'dan yapılan açıklamada, 12 koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Turuncu-yeşilliler, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SÜPER KUPA'YI DA VURMUŞTU

Artan koronavirüs vakalarının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Son olarak Katar'da oynanan Süper Kupa mücadelesi öncesinde Beşiktaş'ta 6, Antalyaspor'da 3 oyuncunun testi pozitif çıkmıştı.

ERTELEME GÜNDEMDE

Beşiktaş, koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcuların artması nedeniyle ligde oynanacak Çaykur Rizespor maçının ertelenmesi için TFF'ye talepte bulunacak.

HÜKMEN YENİLGİ ALABİLİR

6 futbolcusuna koronavirüs teşhisi konulan ve 4 isimde şüphe bulunan Beşiktaş, sahaya çıkacak oyuncu bulamazsa, TFF'nin talimatlarına göre hükmen yenilgi alabilir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili maddesi şöyle:

Kulüplerin pozitif vakalar nedeniyle, futbolcu sayısının 9'un altına inmesi halinde, müsabakaya çıkamamaları ile anılan kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir. Erteleme ise sadece TFF'nin özel kararıyla çıkabiliyor.

YENİ KARARLAR GELEBİLİR

Artan vaka sayıları sonrasında tedbirlerin sıkılaşması bekleniyor. Statlardaki seyirci kapasitesi ve önlemlerle ilgili önümüzdeki günlerde yeni kararlar alınması gündemde.