Alanyaspor'da Yeni Sezon Hazırlığı - Son Dakika
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Alanyaspor'da Yeni Sezon Hazırlığı

Alanyaspor\'da Yeni Sezon Hazırlığı
07.07.2026 14:38
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Corendon Alanyaspor, teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrollerinden geçti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Corendon Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik heyet ve futbolcuların Anatolia Hospital Alanya'daki sağlık kontrolleri, iki günde tamamlandı.

Kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye ile kulak burun boğaz bölümlerinde muayene edilen teknik heyet ve futbolculara; efor, akciğer ve kan testleri uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Alanyaspor'da Yeni Sezon Hazırlığı - Son Dakika

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