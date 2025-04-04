Alanyaspor'dan Bodrum FK Maçı Öncesi İddialı Açıklamalar - Son Dakika
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Alanyaspor'dan Bodrum FK Maçı Öncesi İddialı Açıklamalar

Alanyaspor\'dan Bodrum FK Maçı Öncesi İddialı Açıklamalar

Alanyaspor Teknik Direktörü Pereira, evlerinde Bodrum FK'ya karşı galip gelmek istediklerini belirtti.

04.04.2025 13:26
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Bodrum FK maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onlar için önemli bir maç ama bizim için daha önemli. Biz evimizde oynuyoruz. Rakibin yapacağı her şeye hazır olup, bu maçı kazanacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig sezonun bitmesine sayılı haftalar kalırken, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Corendon Alanyaspor, ligin 30. haftasında pazar günü evinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda buluna Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Antalyaspor maçına hazırlandığımız gibi buna da çok iyi hazırlanıyoruz. Bu maçtan farklı olarak evimizde oynayacağız. Bu maçta çok istekliyiz. Daha iyi, daha çok gol pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Daha çok savaşmamız gerekiyor. İkili mücadelelerde daha güçlü olmamız gerekiyor. Çünkü evimizde oynuyoruz. Aynı motivasyonla hazırlandık. Artık sezon sonuna kadar bizim için her maç önemli, her maç final değerinde. Bodrum FK'nın hocası Morais'i çok iyi tanıyorum. Ben Benfica'da oynarken, alt takımdayken benim hocalığımı yapmıştı. O yüzden onu çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir hoca olduğu için Bodrum'a geldiğinden beri çok iyi geliştiler. Çok daha iyiye gittiler. Daha çok puan aldılar. Rakip de nasıl bir durumda olduğunun farkında. Onlar da zor bir durumda. Onlar için de çok önemli bir maç olacak. O yüzden çok iyi defans yapıyorlar. Çok fazla oyuncuyla defans yapıyorlar özellikle. Defans yapıp genellikle geçiş oyunu oynamaya çalışan bir takım. Biz bunlara, hepsine hazırız. Rakibin güçlü yanlarını biliyoruz. Biz hepsine hazır olacağız. Onlar için önemli bir maç ama bizim için daha önemli. Biz evimizde oynuyoruz. Rakibin yapacağı her şeye hazır olup, bu maçı kazanacağız" diye konuştu.

"Taraftarlar lütfen stada gelsin"

Bodrum FK maçına taraftarları davet eden Pereira, "Taraftara mesajım şu olacak; lütfen stada gelsinler. Gelmelerini istiyoruz. Çünkü onlar stada geldiğinde onların desteğiyle biz daha güçlü olacağız. Daha güçlü oldukça saha içerisinde kendi sorumluluklarımızı daha iyi yerine getireceğiz. Bu şekilde taraftarımızın desteğiyle hep birlikte sahamızda ilk galibiyetimizi almış olacağız" şeklinde konuştu.

Vilhena: "Umarım hep birlikte çok güzel şeyler başaracağız"

Bodrum FK mücadelesine çok iyi hazırlandıklarını ve galip gelmek istediklerini söyleyen Hollandalı futbolcu Vilhena ise, "Bizim için çok önemli bir maç. Hafta içinde çok iyi hazırlandık. Antrenmanlarımız çok iyi geçti ve hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Taraftarlarımız bize gerçekten her maç çok iyi destek veriyor. Bizim de onlara bu destekleri için en iyi şekilde karşılık vermemiz gerekiyor. Pazar günü de umarım bunu başaracağız. Ben kendimi aslında çok iyi, çok fit hissediyorum. İlk geldiğimde herkes beni çok sıcak karşıladı. Bu benim için çok önemliydi. Mutlu olunca da yaptığınız işi daha iyi yapıyorsunuz. Daha da iyi olabileceğini düşünüyorum. Çalışıyoruz, devam edeceğiz. Umarım hep birlikte çok güzel şeyler başaracağız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alanyaspor'dan Bodrum FK Maçı Öncesi İddialı Açıklamalar - Son Dakika

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