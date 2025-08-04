Alanyaspor'dan İmza Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alanyaspor'dan İmza Töreni

Alanyaspor\'dan İmza Töreni
04.08.2025 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi. Takıma 4 futbolcu katıldı.

Corendon Alanyaspor, kamp döneminde kadrosunu kattığı Baran Moğultay, Güven Yalçın, Paulo Vıctor, Bruno Viana'ya kulüp binasında imza töreni düzenledi.

Corendon Alanyaspor, yaz kamp döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcu için Alanyaspor kulüp binasında imza töreni düzenledi. Borussia Dortmund forması giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Baran Moğultay ile kiralık, Genoa'dan transfer olan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın ile 3, Al Rayyan'dan kadrosuna kattığı 38 yaşındaki kaleci Paulo Victor ile 1+1 ve son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen 30 yaşındaki defans oyuncusu Bruno Viana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kampa katılıp sözleşme imzaladığımız bazı oyuncularımız için imza törenini yapamamıştık. Bunlardan biri de Dortmun'dan gelen Baran Moğultay. Baran, U-21 Milli takımında oynayan ve oradan izlediğimiz bir futbolcu. Burada hedef büyütecek. Hem Alanyaspor'a katkı sağlayacak hem de daha yukarılara çıkmak için çalışacaktır. Kulübümüze katkı sağlayacaktır. Kulübümüze ve Baran'a hayırlı olsun. Kampa katılan oyuncularımızdan biri de Güven Yalçın idi. Yalçın'ın kariyerini, futbolunu anlatmaya gerek yok. Genoa'daydı. Artık Alanyaspor'da. 3 yıllık sözleşme imzaladık. Güven'in her zaman hedefi vardır ve hedefi yüksektir. Hedefini yükselteceği düşüncesini, burada daha yukarılara taşıyacaktır. Kampta da çok iyi çalıştı. Alanyaspor'a katkı sağlayacaktır. Güven de hedeflediği milli takıma inşallah geri dönecektir" dedi.

İmza töreninde konuşan Baran Moğultay "Baran Moğultay ise "Alanyaspor'a geldiğim için mutluyum. Bu forma ve kulüp için elimden geleni yapacağım. İnşallah iyi ve sağlıklı bit sezon geçiririz. Takım ile güzel bir kamp geçirdim. Takım oyuncuları ve hocamla iyi anlaşıyorum" diye konuştu.

Güven Yalçın ise, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Güzel bir kamp programı geçirdik. Alanyaspora ve bana hayırlısı olsun. Takımı çok iyi görüyorum. Geçen seneden çok oyuncu kaldı. Takımın ana oyuncuları var. Giden gelen çok olmadı bence bu iyi. Çok iyi de hazırlandık. Hocamız da bize doğru şeyleri veriyor. Öğretmeye çalışıyoruz. Biz de iyi bir şeyle sezona girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'a gelmesinde katkı sunan Vagner Love'a teşekkür eden kaleci Paulo Vctor ise, "Öncelikle Başkanımıza ve Alanyasporumuza çok teşekkür etmek istiyorum. Hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Bu fırsatı bana verdikleri için. Alanyaspor forması giymek benim için ayrıcalık olacak. Ben Alanyaspor'dan teklif aldığımda çok fazla düşünmedim, zaten kulübün tarihini biliyordum, nasıl bir kulüp olduğunu, nasıl bir vizyonu olduğunu bilirim. Onun dışında Wagner Love bana burayla ilgili çok güzel şeyler söylemişti, bana çok iyi referanslar vermişti. O yüzden çok düşünmeden hemen bu teklifi kabul ettim. Ben size bir şeyin sözünü verebilirim: Ben Alanyaspor formasını giydiğim sürece her zaman en iyisini yapacağım, sürekli maksimum performansla oynamaya çalışacağım. Alanyaspor'un iyi yerlerde olması için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen defans oyuncusu Bruno Viana'da "Herkese, öncelikle Başkanımıza teşekkür ediyorum, bana bu fırsatı verdikleri için. Alanyaspor'da olmaktan çok mutluyum. Ben bu fırsatı çok iyi değerlendirip, nasip olursa gururla taşıyacağım. Umarım iyi çalışıp çok iyi işler yapıp hedefimize ulaşacağız. Şu an için çok mutluyum, umarım iki sene boyunca iyi işler yapacağız. Geçen sene geldiğimizde de söylemiştik, kolay bir sezon olmayacaktır ama geçen senelerden daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Bunun için çok çalışacağız ve umarım öyle olacaktır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Borussia Dortmund, Yerel Haberler, Gaziantep FK, Güven Yalçın, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor'dan İmza Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu 2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı’yı vuranlar tutuklandı Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'yı vuranlar tutuklandı
Gedson Fernandes yeni takımıyla son saniyede yıkıldı Gedson Fernandes yeni takımıyla son saniyede yıkıldı
Belediye büfesinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı Belediye büfesinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Süper Lig devinden Arda Kızıldağ sürprizi Süper Lig devinden Arda Kızıldağ sürprizi
Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde Sağanak yağış geliyor Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor
PSG’li yıldız Mukiele’den Fenerbahçe’ye cevap PSG'li yıldız Mukiele'den Fenerbahçe'ye cevap
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a bir transfer daha gerçekleşti Süper Lig'den Suudi Arabistan'a bir transfer daha gerçekleşti
Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı

15:53
Kartalkaya’daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
Kartalkaya'daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
15:10
Sahte diplomada fiyat tarifesi belli oldu 2 diploma için kampanya yapmışlar
Sahte diplomada fiyat tarifesi belli oldu! 2 diploma için kampanya yapmışlar
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
22:39
Gübre taşımak istedikleri ’ilkel’ teleferikte akıma kapılan çift öldü
Gübre taşımak istedikleri 'ilkel' teleferikte akıma kapılan çift öldü
22:35
İsrailli orta saha, Amed’e imza attı
İsrailli orta saha, Amed'e imza attı
22:30
Diyarbakır’da kahvehanede silahlı kavga: 12 yaralı
Diyarbakır'da kahvehanede silahlı kavga: 12 yaralı
22:22
Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü
Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü
22:21
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
22:03
Sadettin Saran’dan Ali Koç’u çok kızdıracak sözler
Sadettin Saran'dan Ali Koç'u çok kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 17:15:19. #7.13#
SON DAKİKA: Alanyaspor'dan İmza Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.