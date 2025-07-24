Corendon Alanyaspor, defans oyuncusu Ümit Akdağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, 21 yaşındaki futbolcu Ümit Akdağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Fransız ekiplerinden Toulouse takımında kiralık olarak forma giyen Akdağ, 12 müsabakada oynadı. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'a Yeni Sözleşme - Son Dakika
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