Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erciyes kampında bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan yeşil-turunculu ekip; kuvvet, pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Alanyaspor kamp çalışmalarını bu akşam saat 16.30'da günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - ANTALYA