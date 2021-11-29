Alanyaspor Eskrim Takımı, Kocaeli'nde 4 madalya kazandı

Alanyaspor Eskrim Takımı, Kocaeli'nden 4 madalyayla dönüyor.

Kocaeli'nde düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası'na katılan Alanyaspor eskrim takımı, 4 bronz madalya kazandı. Yıldız bayan epe kategorisinde Damlanur Sönmüş, yıldız erkek epe kategorisinde Cengizhan Öner, büyük bayan epe kategorisinde Yağmur Sönmüş ve büyük erkek epe kategorisinde Muhammed Taşar 3'üncü oldu. - ANTALYA