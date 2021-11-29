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Alanyaspor Eskrim Takımı, Kocaeli'nde 4 madalya kazandı - Son Dakika

Alanyaspor Eskrim Takımı, Kocaeli'nde 4 madalya kazandı

29.11.2021 14:48
Alanyaspor Eskrim Takımı, Kocaeli'nde 4 madalya kazandı

Alanyaspor Eskrim Takımı, Kocaeli'nden 4 madalyayla dönüyor.

Alanyaspor Eskrim Takımı, Kocaeli'nden 4 madalyayla dönüyor.

Kocaeli'nde düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası'na katılan Alanyaspor eskrim takımı, 4 bronz madalya kazandı. Yıldız bayan epe kategorisinde Damlanur Sönmüş, yıldız erkek epe kategorisinde Cengizhan Öner, büyük bayan epe kategorisinde Yağmur Sönmüş ve büyük erkek epe kategorisinde Muhammed Taşar 3'üncü oldu. - ANTALYA

Alanyaspor Eskrim Takımı, Kocaeli'nde 4 madalya kazandı

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye, Kocaeli, Eskrim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor Eskrim Takımı, Kocaeli'nde 4 madalya kazandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Alanyaspor Eskrim Takımı, Kocaeli'nde 4 madalya kazandı - Son Dakika
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