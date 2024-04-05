Alanyaspor, Galatasaray maçı öncesi 4 gün izin verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 660 Gönüllü Kamp Lideri Alımı Yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, gençlik kamplarında görevlendirilmek üzere 660 gönüllü kamp lideri alımı yapacak. Adaylar, 15 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gönüllü liderliği havuzunu yenileme ve genişletmeyi amaçlayarak, rol model, gençleri yönlendiren, grup dinamiklerini etkin yönetebilen, yeteneklerini, bilgisini ve uzmanlığını paylaşan kişiler arasından 660 yeni kamp liderini seçecek. Yeni liderlere üç dönem halinde 6 gün süreyle eğitimler verilecek. Bakan Osman Aşkın Bak, gençlik kamplarının gençlerin gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, bu yıl yapılacak alımla programı daha da güçlendirmeyi ve gençlere daha kaliteli bir deneyim sunmayı hedeflediklerini ifade etti.