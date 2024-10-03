Alanyaspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonun ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Öte yandan antrenman öncesi Kosovalı futbolcu Fidan Aliti'nin doğum günü kutlandı.
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