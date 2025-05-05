Alanyaspor Gaziantep Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ligin 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaptı.

Bellona Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı idman, diğer futbolcuların ısınma, pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla tamamlandı.