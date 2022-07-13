Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli takım, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü - Son Dakika

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