Alanyaspor ilk hazırlık maçını kazandı - Son Dakika
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Alanyaspor ilk hazırlık maçını kazandı

18.07.2022 20:10
Alanyaspor ilk hazırlık maçını kazandı

Kayseri'de kamp çalışmalarını sürdüren Alanyaspor ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Kayseri'de kamp çalışmalarını sürdüren Alanyaspor ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk hazırlık maçını oynayan yeşil turunculu ekip, Amedspor'u 1-0 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını Erciyes kampında sürdüren Alanyaspor, ilk hazırlık maçında Amedspor'u 1-0 mağlup etti.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Famara Diedhiou kaydetti. - KAYSERİ

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Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Erciyes, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor ilk hazırlık maçını kazandı - Son Dakika

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