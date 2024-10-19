Alanyaspor - Kasımpaşa Maçı Yarın - Son Dakika
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Alanyaspor - Kasımpaşa Maçı Yarın

Alanyaspor - Kasımpaşa Maçı Yarın

Alanyaspor, 9. haftada Kasımpaşa ile 17. kez karşılaşacak. Maç yarın saat 19.00'da.

19.10.2024 12:35
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa Süper Lig tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.

Milli maçlar sebebiyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 19.00'da Alanyaspor'a konuk olacak. Geride kalan haftalarda turuncu-yeşilliler 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu aldığı 9 puanla 11. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 1 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

Ligde 17. randevu

Alanyaspor ile Kasımpaşa, daha önce Süper Lig'de 16 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde lacivert-beyazlılar 8 kez kazanırken turuncu-yeşilliler ise 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasındaki 2 müsabaka ise berabere tamamlandı.

Cihan Aydın düdük çalacak

Alanyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Murat Şener yapacak. Ali Yılmaz ise dördüncü hakem olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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