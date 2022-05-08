Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor - Son Dakika
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Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor

08.05.2022 18:26
Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor

Alanyaspor, Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına Kayseri'de hazırlanıyor.

Alanya spor, Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına Kayseri'de hazırlanıyor.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda oynadığı Adana Demirspor maçının ardından bugün Kayseri'ye gitti. Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına Kayserispor Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetimindeki antrenman iki grup halinde yapıldı. Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular spor salonunda çalıştı. Diğer gruptaki futbolcular ise koşu ve ısınma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Yeşil turunculu ekip, Sivasspor maçı hazırlıklarını salı gününe kadar Kayseri'de sürdürecek. - ANTALYA

Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor
Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor
Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor
Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor
Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor
Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor
Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor, kupa maçı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürüyor - Son Dakika


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