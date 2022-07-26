Alanyaspor, Sırbistanlı stoper oyuncusu Nemanja Milunovic ile karşılıklı olarak sözleşme feshettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Nemanja Milunovic'in kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşarak feshedilmiştir. Milunovic'e verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Milunovic ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.