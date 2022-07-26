Alanyaspor, Milunovic ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Alanyaspor, Milunovic ile yollarını ayırdı

26.07.2022 21:39
Alanyaspor, Milunovic ile yollarını ayırdı

Alanyaspor, Milunovic ile karşılıklı olarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Alanyaspor, Milunovic ile karşılıklı olarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Alanyaspor, Sırbistanlı stoper oyuncusu Nemanja Milunovic ile karşılıklı olarak sözleşme feshettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Nemanja Milunovic'in kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşarak feshedilmiştir. Milunovic'e verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - ANTALYA

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Alanyaspor'da Milunovic'in sözleşmesi feshedildi Alanyaspor'da Milunovic'in sözleşmesi feshedildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Alanyaspor, Milunovic ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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